向科技巨擘壟斷行為開鍘 美議員踏出第一步

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（法新社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦眾議院司法委員會今天朝管理科技巨擘踏出第一步，一系列反托拉斯改革法案恐導致大型科技企業重組或分拆，對用戶甚至整個網路生態帶來巨大影響。

法新社報導，眾院司法委員會排定對一系列反托拉斯改革法案進行最後討論與修改，替數周後全院會議的審議鋪路。

這5項法案一旦成為法律，諸如谷歌（Google）、臉書（Facebook）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等巨擘可能重組或分拆，進而搖撼整個網路生態。

相關措施將禁止科技大廠替第三方經營平台，同時間在這些平台上提供競爭性服務。

此外，議員也尋求禁止大科技公司給予自家產品或服務優先權；另外，也禁止最大的幾間科技公司收購競爭者。

法案另一部分內容也准許資料的「可攜帶性」和「互通操作性」，比方說，如此可方便用戶離開臉書等平台，而仍可保留他們的資料和內容。

眾院司法委員主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，這些措施「牽制若干具支配地位企業的權力，進而替美國人民打造更強大的經濟、更強健的民主」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP