向12到15歲注射輝瑞疫苗 歐盟藥管局：近期將批准

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（法新社布魯塞爾10日電） 歐盟藥品管理局（EMA）執行主任庫克今天表示，歐盟不久後將批准向12到15 歲青少年施打美國輝瑞大藥廠和德國BioNTech公司合作的COVID-19疫苗，最早可能在這個月通過。

庫克（Emer Cooke）告訴4家歐洲報紙的記者：「現在，我們為自己設下的目標是在6月批准。我們試着看看能否加快速度在5月底通過。」

同時，美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布，已批准向12歲到15歲青少年施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

庫克說，總部設在荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥品管理局已收到輝瑞和BioNTech數據，「他們向我們承諾將在兩周內呈交臨床試驗數據並在加拿大進行研究的相關資料，我們將加快評估」。

庫克受訪時一直被問到美國支持放棄疫苗專利保護的問題，但沒有對任何立場表態。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）與歐盟領導人曾表示，他們認為呼籲放棄專利不是現在的首要之務，指出歐洲已經出口與庫存自用一樣多的疫苗，不像美國，僅配送非常少的一部分。

60歲的愛爾蘭公民庫克也被問到是否已接種疫苗。她表示：「我大約在一周前接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（即AZ疫苗）。我已經打了第一劑。」她還說晚些時候會打第2劑。

© 2021 AFP