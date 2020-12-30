否決國防授權案料遭推翻 川普批共和黨領袖懦弱

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（法新社西棕櫚灘29日電） 美國總統川普日前否決的2021財政年度國防授權法案，昨天遭到聯邦眾議院以壓倒性票數推翻，參議院也將對此案重新表決，川普今天強力抨擊共和黨籍國會議員。

川普23日行使總統否決權，否決經參眾兩院通過的2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21），並將法案退回提案的眾院。眾院昨天開會對這項法案進行重新表決後，以322票贊成、87票反對，推翻總統否決權。川普自家共和黨109名議員也倒戈站在民主黨這邊。

這項議案也須獲聯邦參議院2/3表決通過，才能推翻總統的否決權。

川普目前在佛羅里達州自家的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度假，他推文指出：「懦弱疲軟的共和黨『領袖』將讓糟糕的國防法案通過。」他指的是聯邦參議院將推翻他對國防授權法案的否決。

川普發文說：「這是可恥的懦弱行為，是弱者對大科技公司的完全屈服。」川普否決國防授權法案，部分原因是法案沒有廢除第230條，即向網路公司提供免責保護的聯邦法律。

「去協商一個更好的法案，或者換幾個更好的領導，現在！」

川普說：「參議院不應讓國防授權法案通過的，直等到修好為止。」

法新社報導，川普早前聲稱他在11月3日總統大選打敗了民主黨總統當選人拜登（Joe Biden），但此一說法未獲共和黨領袖們附和，川普也對他們大力批評。

川普推文說：「我們需要新的、精力充沛的共和黨籍領袖。」

他表示：「我們一些領袖（當然，不是我）很可悲…他們只知道怎麼輸！附註：我讓『許多』參議員、男眾議員/女眾議員當選！我確信他們都忘了這一點！」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP