吳釗燮：台海爆發衝突將是全球災難

（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦26日電） 外交部長吳釗燮今天對法新社表示，台灣和中國若爆發任何衝突，不僅對台灣，對中國以及全世界而言，都將是一場災難。

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吳釗燮應斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，26日在其舉辦的台灣論壇（Taiwan Forum）上發表專題演說。

他在演說後接受法新社訪問表示，中國或許會利用升高與台灣緊張情勢，來轉移中國國內對經濟成長趨緩與能源短缺的注意。

吳釗燮說，專制政權的典型理論就是，每當有國內危機的時候，他們就會製造外部危機，來轉移國內注意。「這或許是我們必須面對的問題。」

他表示：「你看當前中國的內部情況，經濟成長趨緩，還有西方國家對中國施加的制裁似乎已產生影響，近幾個月又出現嚴重的能源短缺問題。」

吳釗燮指出，種種情況或許製造出一種環境，讓這個專制國家的領導人想要對外部採取行動，來轉移國內注意力。「這種威脅存在，而且越來越嚴重。」

吳釗燮在布拉第斯拉瓦的演說中，呼籲雙邊建立更強力的經濟連結，以作為「民主國家供應鏈的一部分」，並特別提到台灣可能在斯洛伐克的經濟骨幹汽車產業方面給予幫助。

© 2021 AFP