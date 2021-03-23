吹哨人揭發澳洲政府幕僚於國會猥褻 總理怒斥丟臉

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（法新社雪梨23日電） 澳洲媒體揭露畫面，指稱政府工作人員在國會做出猥褻舉動，其中一人甚至在女議員桌上自慰。總理莫里森今天形容此事「丟臉至極」，矢言改變國會職場文化。

澳洲政府近期陷入數起性醜聞，包括一名女性政府顧問遭同事性侵一案，莫里森（Scott Morrison）處理相關指控的壓力已經很大，如今又爆出政府人員行為不端。

莫里森說，這些行為「很可恥」、「丟臉至極」。

據稱，相關影片和照片是上傳到一個聯合政府工作人員的群組聊天室內，接着被名為湯姆（Tom）的「吹哨人」外泄，「澳洲人報」（The Australian）和「第10頻道電視台」（Channel 10）昨晚率先報導此事。

已去職的幕僚希金斯（Brittany Higgins）上月公開指控一名同事於2019年在部長的國會辦公室內性侵她。這起控訴才剛於上周導致全國大規模示威，新的影像又引發女性國會議員和澳洲民眾新一波怒火。

告密的湯姆對媒體表示，政府人員和國會議員經常利用議會大廈一間祈禱室性交；他聲稱，性工作者也被帶進大廈，「供（執政）聯盟的國會議員作樂」。

湯姆還說，一群政府工作人員經常互傳自己的露骨照片，他都看到沒感覺了。

湯姆表示，圈子裡「存在着一種覺得可以為所欲為的男性文化」，他雖不認為那些政府員工犯了法，但「道德上，他們已經破產了」。

事情爆發後，一名幕僚立刻被開除，澳洲政府承諾會採取進一步行動。

澳洲外交部長兼女性事務部長潘恩（Marise Payne ）接受當地媒體訪問時說，最新曝光的醜聞，光用「令人失望」已不足以形容，這凸顯出政府必須下令好好調查國會職場文化。

身為女性的工業部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，她在政界遇過不計其數的性別歧視，「良心不允許我再保持沉默」。她在坎培拉告訴記者，執政的自由黨（Liberal Party）應考量到黨內政治代表的性別分配。

澳洲國會屢次被批評工作環境文化「有毒」，據稱這種文化持續造成欺凌、騷擾，以及對女性的性侵害，尤其是在執政聯盟內部。

除了希金斯的性侵指控外，澳洲司法部長波特（Christian Porter）也被控於1988年性侵一名16歲女孩，當時兩人都是學生，但波特強烈否認此事。

© 2021 AFP