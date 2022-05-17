周末槍枝暴力頻傳 種族主義仇恨犯罪撼動全美

（法新社紐約16日電） 美國上周末多處發生槍枝暴力事件，其中紐約州水牛城超市的大規模槍擊案牽涉種族主義仇恨犯罪，成為焦點。自COVID-19疫情爆發以來，這類災難事件一直在增加。

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法新社報導，一名據稱是白人至上主義的18歲青少年14日在水牛城（Buffalo）超市開槍，奪走10條非裔性命。美國總統拜登明天將偕同夫人赴水牛城致哀。這起大規模槍擊登上媒體頭條，其他地方的較小型事件更顯示，公眾槍擊案在美國似乎已成日常。 南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會教堂昨天也發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷。警方表示，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou），初步調查顯示，此案疑是「出於政治動機的仇恨事件」。

德州休士頓（Houston）一處跳蚤市場昨天發生槍戰，造成2人死亡、3人受傷。

另外，在芝加哥至少有33人遭到槍擊，5人喪命；在密蘇里州聖路易市（St. Louis）另有5人被槍殺。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿13日也因為球場附近連傳槍擊事件造成約20人受傷而取消一場派對。

根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站資料，2019年有3萬9000多名美國人命喪槍下；去年人數增加，有超過4萬5000人命喪槍下，約一半是飲彈自盡。

今年截至5月16日，全美約有7000人死於槍擊謀殺或非蓄意槍擊案中，公眾場合槍擊案幾乎每天都發生。

根據這個檔案資料，定義為有4人以上傷亡的大規模槍擊案，今年以來已有202件。 多位專家表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致社會失序亂象，助長槍枝犯罪；能在家自行組裝的所謂「幽靈槍」（ghost gun）泛濫，實際上很難追蹤流向。

紐約約翰傑刑法學院（John Jay College of Criminal Justice）槍枝暴力專家泰勒（Keith Taylor）告訴法新社：「除非美國真的動起來，落實一致的程序來規範、核發證照和監控槍枝所有權，否則只會繼續見到這類事件發生，案件將會增加。」（譯者：紀錦玲）

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