呼應世衛保證 英相強生為AZ疫苗安全性辯護

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（法新社倫敦16日電） 歐洲多國暫停施打英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的新型冠狀病毒疫苗，因為擔心這支疫苗可能引發血栓，但英國首相強生今天為AZ疫苗的安全性辯護。

德國、義大利及法國昨天加入其他國家行列，暫停使用AZ疫苗，對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球疫苗接種計畫造成潛在衝擊。這個疾病已在全球奪走逾260萬條人命。

但世界衛生組織（WHO）、阿斯特捷利康及歐盟藥品管理局（EMA）都堅稱，AZ疫苗很安全，這支疫苗與通報的血栓案例沒有關連性。

強生（Boris Johnson）今天呼應AZ疫苗安全無虞的保證。他在「泰晤士報」（The Times）撰文指出：「那支疫苗很安全，而且效果極好。」

他也表示：「這支疫苗正在多個地方製造，從印度到美國乃至英國，這支疫苗正在全球各地使用。」

一些國家對AZ疫苗安全性產生擔憂，因為先前接種這支疫苗後，出現數起血栓或腦出血案例，且有少數死亡通報。

但阿斯特捷利康及英國醫學專家表示，沒有證據顯示AZ疫苗會導致血栓，或AZ疫苗接種者的血栓發生案例數或頻率高於普羅大眾。

AZ疫苗是由阿斯特捷利康及英國牛津大學共同研發，英國已接種逾1100萬劑這支疫苗，沒有任何重大問題通報。

© 2021 AFP