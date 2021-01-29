和平協議簽署1年 美國塔利班互指對方違反規定

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（法新社華盛頓28日電） 美國國防部今天表示，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）並未實現去年2月與美國簽定和平協議時所許下的承諾，諸如減少暴力及與蓋達組織（Al-Qaeda）斷絕關係等。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天說：「我方現仍設法透過談判以獲得解決方案，塔利班尚未兌現他們的承諾。」

柯比表示，美國新任總統拜登政府仍將遵守2020年2月在卡達與塔利班簽定的這項和平協議。

協議中要求塔利班中止對美軍的攻擊行動，大幅減少在阿富汗的暴力活動，並推進與喀布爾政府的和平談判。

相對地，美國將持續減少派駐在阿富汗的兵力，直到2021年5月全數撤軍為止。

柯比說，美國國防部對目前駐紮阿富汗的2500名兵力感到滿意，較一年前將近1萬3000名部隊減少。

但塔利班在卡達的發言人納伊姆（Mohammad Naeem）今天向法新社控訴：「對方違反了協議，他們幾乎天天違反協議。」

「美國轟炸平民、房舍和村莊，我們一再告訴他們，這不只是違反協議，也違反了人權。」（實習編譯：王宇潔/核稿：張佑之）

© 2021 AFP