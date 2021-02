哈佛權威天文學家堅持 外星文明近年來過太陽系

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓6日電) 發現地外智慧生命無疑會是人類歷史上最具顛覆性的事件,但若是科學界決定集體忽視恐為地外文明已然造訪過的證據,又該如何?

美國頂尖天文學家羅布(Avi Loeb)新書便提出上述假設。2017年一個不明星際天體快速通過太陽系,羅布就主張,這個天體擁有高度不尋常的特徵,最簡單且最佳的解釋,就是它屬於外星科技。

聽起來很瘋狂?羅布表示儘管證據就在眼前,但科學界的同僚卻沉浸在集體思維,不願想想「奧坎剃刀(Occam's razor)原則」-即理論所使用的假設愈少,就愈有可能接近真理。

羅布是哈佛大學任期最久的天文學系主任,公布過數以百計篇開創性論文,也曾與已故物理學家霍金(Stephen Hawking)等巨擘合作,因此羅布的說法很難被直接打槍。

羅布在視訊時告訴法新社:「認為我們獨一無二、特別,且享有尊榮,那就太自大了。正確作法應該要謙虛,坦承我們一點也不特別,外頭還有很多其他文明,我們只需要把他們找出來。」

58歲的羅布在新書「外星人:地球以外智慧生命的第一個跡象」(Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth,暫譯)闡述2017 年名為「斥候」(Oumuamua,夏威夷語)的天體乃來自外星的論據。

2017年10月,天文學家們觀察到有個物體高速移動,其速度之快,唯一可能就是來自其他星球;這也是首次記錄到的星際闖入者。

「斥候」外觀不像一般岩石,因為通常情況下受太陽引力作用,物體在靠近太陽時會大幅加速被甩出另一側,待越過太陽後速度便會逐漸降低。但「斥候」越過太陽時卻有加速跡象,顯然它除受到太陽引力影響外,還具有某種推力。

這若是釋出氣體和碎屑的彗星倒還不難解釋,但奇怪的是,「斥候」並沒有彗尾等肉眼可見證據。

「斥候」也以奇怪的方式畫過天際,科學家從望遠鏡中觀察到「斥候」忽明忽暗的變化,還被觀察到異常明亮,可能代表它是以光亮的金屬所制。

為對諸多異像提出解釋,天文學家想出一些新奇的理論,比方「斥候」是由氫冰組成,因此不會有可見的彗尾,或是彗尾已分解成塵雲。

羅布說:「這些對斥候獨特特質的解釋法,全涉及一些聞所未聞的說法。既然治絲益棼,何不一開始就考慮它是人造?」

羅布表示,「斥候」短暫逗留太陽系期間,從未被近距離拍攝到,「它是快要離開太陽系時,我們才發現它的存在」。

對「斥候」形狀的觀察有二,一是細長如雪茄,一是扁圓類似鬆餅,卻薄如刀片。羅布在類比後傾向後者,並相信它是被設計成使用恆星輻射作為動力的光帆。

羅布這番「斥候」是外星文明高科技的說法,讓他成為同行間的「異類」。天體物理學家席格爾(Ethan Siegel)撰文時以「曾令人尊敬的科學家」相稱,明顯對羅布不以為然。但羅布認為,學術界向來對質疑正統的人會有「霸凌傳統」,一如當年伽利略提出地球並非宇宙中心時遭到懲罰般,但真理終究還人公道。

他並認為,發現地外智慧生命也能讓人們在面對氣候變遷到核子衝突等各種威脅時,有「同在一條船上的感覺」。

「與其像國與國之間經常彼此對抗,之後也許就會試着合作。」

