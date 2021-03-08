哈利夫妻對歐普拉敞開家門 分享童話般新生活

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（法新社紐約7日電） 英國哈利王子和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）在今天播出的訪問中，邀請美國名主持人歐普拉參觀他們在加州的家，大方讓外界一窺兩人遠離王室的「童話般」新家庭生活樣貌。

哈利（Prince Harry）夫婦在這集歐普拉（Oprah Winfrey）訪問中大爆內幕，為許多爭議辯解。訪問也包含一段田園場景，兩人在加州蒙特斯托（Montecito）名人豪宅區的家中，向歐普拉展示他們的雞籠，和裡面所養從工業化養殖場救下來的母雞。

哈利在這段訪問中穿着膠靴和T恤，談論一家在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖期間的生活，並分享他帶着幼子亞契（Archie）遠行至海灘的樂趣。亞契將在今年5月滿2歲。

哈利表示：「我想我最喜歡的，是把他（亞契）放在腳踏車後座的嬰兒椅上，然後帶着他一起騎行的這些旅程。這是我年輕時完全無法做的事。」

「我可以看到他在後面伸出手臂，喊着『哇，說話，說話，說話，棕櫚樹，房子』各種這些詞，我內心真的想着『哇』。」

當主持人問到亞契最喜歡說的字，梅根回答「數不清」。她說：「過去幾周是『補充水分』（hydrate），真是太好笑了。」

哈利夫妻在訪問中還給英國王室迷一個彩蛋，兩人透露第二胎的性別。他們異口同聲說：「是個女孩！」並證實新生兒預定「夏天」報到。

當歐普拉問兩人是否2個孩子就「夠了」，哈利回答「夠了」。他說：「有了一男一女，你還缺什麼？」

訪問最後，梅根對一家未來生活表達滿滿希望。她說，哈利退出王室的決定「救了我的命」。「而且因為我們實際上處於（王室）另一邊，現在我們其實不只活下來，還活得很好。」

當梅根被問到她的故事「是否有圓滿結局」，她回答：「是的。比你讀過的任何童話故事還棒。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP