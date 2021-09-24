「哈利波特」�J哥馬份打高爾夫突癱軟倒地 被攙扶上車就醫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社美國威斯康辛州科勒23日電） 在電影「哈利波特」中飾演�J哥馬份的男星湯姆費頓，於萊德杯高爾夫賽前名人活動中突然癱軟倒地，得靠多人攙扶搭上高爾夫球車離開球場。

這個事件起因為何，目前尚未明朗。萊德杯高球對抗賽賽主辦單位美國職業高爾夫協會（PGA of America）表示，湯姆費頓（Tom Felton）被送往醫院，但未對他的病情多做說明。

美國職業高爾夫協會在聲明中說：「在今天萊德杯（Ryder Cup）明星名人賽中，演員暨音樂人湯姆費頓代表歐洲隊參賽時，在場上遇到需要醫療協助的情況。」

「他被送到當地一家醫院治療，目前沒有進一步的細節可以提供。」

英國籍的湯姆費頓22日剛滿34歲，他在被帶離球場時意識十分清楚。

湯姆費頓熱愛高爾夫，這次他與前北美職業冰球聯盟（NHL）的芬蘭選手席拉尼（Teemu Selanne）同隊，對抗美國兩個奧運冠軍，冰上曲棍球選手艾若桑尼（Mike Eruzione）和競速溜冰選手詹森（Dan Jansen）。

湯姆費頓因在改編自全球暢銷系列小說「哈利波特」（Harry Potter）的電影中，飾演主角哈利波特的死對頭�J哥馬份（Draco Malfoy）聲名大噪。

© 2021 AFP