哈利王子受訪 透露二十多歲就想離開王室

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（法新社洛杉磯13日電） 英國哈利王子（Prince Harry）在今天播出的專訪中透露，二十多歲時就意識到自己不想擔任王室職務，部分原因是想到「這一切對我母親的影響」。

他說：「我人生中感到十分無助的3個重要時刻，一次是幼時與母親坐在汽車後座並被狗仔追趕時；其次是在阿富汗搭乘阿帕契直升機時；然後就是和我妻子在一起時。」

哈利接受播客節目Armchair Expert主持人謝巴德（Dax Shepard）訪問時還說，帶着妻小搬到美國加州，是為了打破「痛苦與煎熬」的家族循環。

他擔心妻子梅根（Meghan Markle）和兒子亞契（Archie）會和他的已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）一樣，得應付鎂光燈下排山倒海而來的壓力。

哈利表示，當他開始想到父親查爾斯王子（Prince Charles ）的成長經歷，他就意識到父親身為王室一員，成長過程並不容易。哈利說，在他發現父親「以自己曾被對待的方式對待我」後，就決定帶着妻小搬到美國。

哈利告訴主持人，他不怪父親，但他下定決心避免對自己的孩子犯下同樣的錯誤。

哈利說：「談到育兒，如果因為我父親或雙親可能曾承受的痛苦或煎熬，而我也經歷某種痛苦或煎熬，我會確保自己打破這個循環。」

他還說：「不論以何種方式，有很多世代傳承的痛苦與煎熬會被傳遞下去。而身為父母，我們應該盡最大的努力，並告訴孩子『你知道嗎？那曾發生在我身上，但我會確保這不會發生在你身上』。」

© 2021 AFP