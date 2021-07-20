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（法新社紐約19日電） 出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）今天表示，英國哈利王子（Prince Harry）正執筆撰寫一本親密真誠的回憶錄，揭露他人生中的「錯誤」和「學得的教訓」。

哈利與英國王室關係緊繃，他的妻子梅根（Meghan ）指控王室霸凌且種族歧視，去年夫婦倆因此移居美國，震驚各界。

英國媒體報導，這是史上首次有英國王室高階成員撰寫此類書籍。

企鵝藍燈書屋公布的哈利王子聲明指出：「我並非以我一出生就擁有的王子身分來書寫，而是以我蛻變成的男人身分來寫這本書。」

「這些年來我身兼多職…希望藉由訴說我的故事─高峰低潮、錯誤、學得的教訓告訴大家，無論我們出身如何，我們的共同點比我們所想的還要多。」

「我誠摯感謝有這個機會分享人生迄今我所學到的，也很興奮能讓人讀到關於我生平正確且詳實的第一手敘述。」

總部位在紐約的企鵝藍燈書屋於推特（Twitter）宣布出書計畫時表示，此書預定明年底出版，是「當代最迷人且最具影響力之一的國際人物所出版親密且真誠的回憶錄」。

回憶錄將涵蓋哈利年僅12歲就經歷母親黛安娜王妃在巴黎車禍去世的孩提時代，以及2次前往阿富汗的軍旅生活。企鵝藍燈書屋表示，此書「真誠且扣人心弦地個人描繪」，也會提到哈利「為人夫及人父之後找到的喜樂」。

© 2021 AFP