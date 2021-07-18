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（法新社鳳凰城17日電） NBA總冠軍賽第5戰，公鹿的哈勒戴終場前一次關鍵抄截，讓「字母哥」安特托昆博快攻灌籃，徹底澆熄太陽反撲氣焰，最終123比119擊敗太陽，也讓他們以3比2「聽牌」。 這場比賽的首節，太陽利用中段一波11比0攻勢，要到32比16的兩位數領先，首節他們靠8成33命中率砍進5記三分球，整體投籃命中率也高達7成37，以37比21領先公鹿16分。 次節公鹿打出29比12開局，一度50比49將比分超前，之後兩隊拉鋸，多次互換領先，公鹿在哈勒戴（Jrue Holiday）第2節14分、5助攻的帶領下，單節轟下43分，上半場反以64比61領先太陽。 下半場開打，公鹿密道頓（Khris Middleton）、哈勒戴、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）輪流開炮，太陽攻勢則流於布克（Devin Booker）的單打，公鹿趁機拉出21比14攻勢，以85比75領先太陽達兩位數，太陽雖幾度將落後縮小，但公鹿前3節打完仍以100比90，握有兩位數的領先優勢。 末節太陽幾度靠三分彈將落後縮小到個位數，比賽結束前56.6秒再靠保羅（Chris Paul）上籃將分差縮小到剩下1分，此時公鹿的安特托昆博在壓力下兩罰全部落空，太陽眼看有機會超前，但布克切入後遭包夾，球被哈勒戴抄走，讓安特托昆博終場前13.5秒灌進公鹿立於不敗的一球，最終公鹿以4分險勝，帶走「聽牌」的關鍵一勝。 安特托昆博今天攻下公鹿最高32分，密道頓貢獻了29分，哈勒戴除攻下27分，還送出13次助攻，替補的康納頓（Pat Connaughton）也獲得14分。 太陽的布克此役轟下全場最高40分，保羅貢獻21分、11助攻，艾頓（DeAndre Ayton）有20分、10籃板的雙十成績，布里吉斯（Mikal Bridges）、克勞德（Jae Crowder ）分別獲得13分、10分。

© 2021 AFP