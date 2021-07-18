哈瓦那癥候群？駐奧地利美外交官傳癥狀

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（法新社維也納17日電） 奧地利及美國今天表示，駐維也納的美國外交人員與其他官員出現類似「哈瓦那癥候群」（Havana syndrome）的健康問題，奧美正在調查。

美國聯邦參議員5月表示，美國境內新傳出可能造成腦損傷的案例後，政府正着手調查似乎日益增多的神秘定向能量攻擊。

這些至今仍無法解釋的攻擊已造成美國駐古巴、中國、俄羅斯等國的外交與情報人員身體不適甚至腦損傷，儘管其手法仍無法解釋，外界懷疑莫斯科當局是幕後主使。

科學家認為這些攻擊是來自脈衝微波。

2016年在古巴傳出首起攻擊後，中國也出現案例，但其成因與影響眾說紛紜，科學家與醫生激辯過後仍無法達成結論。

「紐約客周刊」（New Yorker）昨天報導，美國總統拜登上任以來，約24名駐維也納的美國情報人員、外交官及政府官員傳出類似「哈瓦那癥候群」的健康問題。

奧地利外交部發布聲明指出，正「以地主國角色與美國當局合作，進行聯合調查」。

聲明說：「我們嚴正看待這些通報…派駐奧地利的外交人員及其家屬是我們的優先要務。」聲明並未說明其他細節。

美國國務院發言人說，正「積極調查美國駐維也納大使館等地傳出的不明健康事件（UHI）」。

© 2021 AFP