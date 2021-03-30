哈登大三元追平隊史紀錄 籃網近21戰豪取18勝

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（法新社紐約29日電） 哈登今天拿下38分11籃板13助攻，助美國職籃NBA布魯克林籃112比107擊退明尼蘇達灰狼，這是哈登加盟籃網以來的第12次大三元，成績追平隊史紀錄。

哈登（James Harden）單季12次大三元成績，追平了基德（Jason Kidd）於2006-07以及2007-08連續兩個球季所締造的隊史最佳紀錄。

籃網今天的整體投籃命中率達4成71，優於灰狼的3成88。

哈登今天包括三分球8投4中在內，25次出手命中11球，一共攻下38分，其中有13分是在第4節獲得。他率隊在終場前2分鐘的關鍵時期打出9比4攻勢，奠定勝基，終場拿下近21場比賽的第18場勝利。

因為家庭事務缺席3場比賽的厄文（Kyrie Irving），今天歸隊就為籃網貢獻27分、7籃板。

灰狼陣中以湯斯（Karl-Anthony Towns）表現最為突出，他今天有31分、12籃板、5助攻、3阻攻的全方位表現，尤其他在第4節豪取15分，讓灰狼幾乎翻轉戰局。

灰狼菜鳥愛德華茲（Anthony Edwards）今天為球隊貢獻23分、10籃板的「雙十」成績。

比賽剩2分28秒時，灰狼前鋒麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）三分線外出手未果，哈登搶下籃板完成大三元，隨後厄文一記距籃框7�趙兜奶�投，讓籃網以108比98將領先拉開到兩位數。

但接着包括愛德華茲終場前58.6秒的切入上籃得手在內，灰狼連拿9分，將頹勢縮小至1分。

厄文比賽終了前41秒三分線外出手落空後，愛德華茲搶到籃板，灰狼叫出暫停部署，但可惜愛德華茲仍錯失一記跳投，無力逆轉戰局。籃網後來在哈登、厄文陸續兩罰俱中之下，拿下勝利。

© 2021 AFP