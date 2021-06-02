哈登大三元 籃網扳倒塞爾蒂克晉級次輪對公鹿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約1日電） 哈登今天繳出大三元，籃網123比109擊敗塞爾蒂克，以4比1晉級，次輪籃網將卯上公鹿。

美國職籃NBA東區第2種子布魯克林籃網今天擊敗第7種子波士頓塞爾蒂克，以4比1晉級到季後賽次輪，下一輪將卯上東區第3種子密爾瓦基公鹿。公鹿首輪4比0橫掃第6種子邁阿密熱火，早一步晉級次輪。

明星後衛沃克（Kemba Walker）因左膝挫傷，不克在今天這場塞爾蒂克輸球就得淘汰的比賽上陣，威廉斯（Robert Williams）則因左腳踝扭傷在此役作壁上觀，兩人的缺賽，都是綠衫軍戰力的缺口。

開賽處於落後的籃網，靠哈登（James Harden）單節11分帶領，並在首節時間終了前打出一波12比3攻勢，第1節打完時反以31比24將比分超前。

上半場在哈登打出18分、7籃板、9助攻、1抄截、2阻攻的全方位表現，加上厄文（Kyrie Irving）攻下15 分，籃網在兩人聯手帶領下，持續以59比51領先。

第3節塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）單節9分帶領下稍把落後追近，但籃網前3節打完，仍以86比79領先塞爾蒂克。

末節開打不久，籃網就靠哈登後撤步跳投得手，將領先拉開到兩位數，全隊並且轟下4節中最高的37分，最終以14分之多拿下「關門」的一勝。哈登此役轟下全場最高34分，並10籃板、10助攻的表現，繳出大三元，厄文、杜蘭特（Kevin Durant）分別為籃網拿下25分、24分，哈里斯（Joe Harris）和替補的布朗（Bruce Brown）分別進帳10分。

系列賽第3戰轟下50分率塞爾蒂克贏球，第4戰也砍進40分的塔特姆，今天上半場只獲11分，下半場他攻下21分，整場比賽斬獲32分，可惜無法幫助球隊贏球。福尼耶（Evan Fournier）、藍福特（Romeo Langford）分別攻下18分、17分，史瑪特（Marcus Smart）、帕克（Jabari Parker）則分獲14分、13分。

© 2021 AFP