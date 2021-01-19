哈登成功連線杜蘭特 籃網險勝公鹿

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約18日電） 哈登今天成功與杜蘭特連線，讓籃網拿下關鍵3分，在兩人分別轟下34分、30分聯手帶領下，球隊以25比123險勝公鹿收下4連勝。

美國職籃NBA球星哈登（James Harden）如願被原東家休士頓火箭交易到布魯克林籃網，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成戰力驚人的「3巨頭」。換穿籃網戰袍首役，哈登就繳出32分、12籃板、14助攻的「大三元」，助籃網122比115擊敗奧蘭多魔術。

但厄文先是因「個人因素」缺席比賽，之後又被發現在缺陣期間違規參加家人的生日派對，至今仍因違反防疫規定無法出賽，故被籃網列在傷兵名單，他已經連續7場比賽沒有上場。

今天籃網主場迎戰密爾瓦基公鹿之戰被視為東區冠軍前哨戰，兩隊終場前1分39秒仍119分打平，公鹿先是由「字母哥」安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）籃下將球灌進，籃網哈里斯（Joe Harris）砍進三分球要回1分領先，此時公鹿的密道頓（Khris Middleton）急停跳得手將領先奪回。

比賽結束前36.8秒，杜蘭特在哈登助攻下砍進價值連城的三分彈，讓籃網反以125比123超前，在密道頓兩度於三分線外出手落空後，籃網就以2分之差險勝公鹿，收下近期一波4連勝，目前在東區排名第5，落後第4的印第安那溜馬僅0.5場勝差。

今天比賽首節，公鹿在密道頓單節8分帶領下，讓籃網28比34落後；次節公鹿三分線外9次出手僅命中1球，籃網則有哈登單節攻下9分，上半場籃網在全隊4人得分達兩位數的情況下，反以57比56領先。

第3節杜蘭特、哈登分別攻下11分、10分，公鹿則靠5成命中率砍進4記三分球相抗，籃網3節打完仍以94比89領先公鹿。

末節公鹿打出4比0開局，一度讓籃網只剩1分領先，之後雙方拉鋸，終場前4分7秒，康納頓（Pat Connaughton）砍進三分球，公鹿113比112超前，之後兩隊幾度互換領先，比賽勝負在杜蘭特、哈登連手下定調。

籃網今天先發5人得分都達兩位數，其中以攻下34分、30分的哈登、杜蘭特最多，喬丹（DeAndre Jordan ）則有12分、12籃板的「雙十」演出。

公鹿則有4人得分破十，其中以斬獲34分、12籃板「雙十」成績的安特托昆博表現最佳，密道頓、哈勒戴（Jrue Holiday）則分別貢獻25分、22分。

© 2021 AFP