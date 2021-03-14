哈登末尾砍12分 率籃網擊退活塞

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（法新社紐約13日電） 哈登今天在決勝的第4節砍進12分，最終繳出24分、10籃板、10助攻的「大三元」成績，率布魯克林籃網100比95擊敗前來踢館的底特律活塞，收下4連勝。

美國職籃NBA活塞客場挑戰籃網的比賽，雙方一路鏖戰到最後，在第4節剩下不到3分鐘之際，普朗利（Mason Plumlee）的灌籃讓活塞以91比90超前。

但哈登（James Harden）接下來兩罰俱進，讓籃網重拾領先。比賽剩下1分47秒，兩隊92比92平手，哈登先是一記切入上籃，再利用厄文（Kyrie Irving）的抄截，切入後急停跳投得手，個人連中兩元，讓籃網96比92領先。終場前19.1秒，哈登再次靠切入後的急停跳投，讓籃網98比93擴大領先優勢，槍響前13.4秒的兩罰俱中，也助籃網鎖定勝利。

籃網目前戰績26勝13負，在東區排名第2，只落後26勝12敗的東區龍頭費城76人0.5場勝差。

厄文今天攻下18分，但籃網今天打得辛苦，因為陣中大將杜蘭特（Kevin Durant）仍因腿筋傷勢高掛免戰牌。

哈登說：「我必須打得要積極。我們在攻擊端上不太順，雖然我們在防守端上很努力，效果也有呈現出來，這真的是我們得使出渾身解數才能贏的一晚。」

「我只是試着得分，為我自己和球隊帶來些什麼。我只是想在最後兩分鐘打得更積極些。」

© 2021 AFP