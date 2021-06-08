哈登缺陣籃網照贏 季後賽次輪對公鹿2連勝

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約7日綜合外電報導）杜蘭特今天轟下全場最高32分，讓籃網在少了三巨頭之一的哈登之下，仍以125比86轟垮公鹿，在系列賽拿下2連勝。

美國職籃NBA東區季後賽次輪，第2種子布魯克林籃網在系列賽首戰靠杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）分別攻下29分、25分的聯手帶領，115比107擊敗第3種子密爾瓦基公鹿。籃網雖拿下勝利，但明星後衛哈登（James Harden ）只打43秒就因傷退賽。今天的系列賽第2戰，哈登仍持續作壁上觀。

今天比賽的首節，籃網三分球命中率達5成71、整體投籃命中率6成09都優於公鹿，並在杜蘭特單節13分帶領下，以36比19領先達兩位數。

次節籃網的布朗（Bruce Brown）、杜蘭特分別獲得9分、8分，加上成功守住公鹿頭號主將安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），讓他在上半場只得6分，籃網因此在上半場再以65比41領先公鹿逾20分。

下半場開打，安特托昆博回神，在第3節攻下12分，但籃網在杜蘭特單節11分帶領下，打出30比24攻勢，3節打完以95比65領先達30分。

末節籃網打出28比9開局，一度以123比74領先達49 分，最終以39分之差大勝。

公鹿今天三分球命中率2成96、整體投籃命中率4成4都不及籃網，是輸球的一大關鍵。

杜蘭特此役攻下全場最高32分，厄文為籃網貢獻22 分，哈里斯（Joe Harris）、布朗都拿下13分，替補的詹姆斯（Mike James ）則獲10分。

公鹿的安特托昆博今天有18分11籃板的雙十成績，密道頓（Khris Middleton）攻下17分，哈勒戴（Jrue Holiday）獲得13分，羅培茲（Brook Lopez）、替補的福布斯（Bryn Forbes）各拿10分。

© 2021 AFP