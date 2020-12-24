哈登違規小馬丁確診 火箭湊不滿8人上場對戰雷霆

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（法新社洛杉磯23日電） 美國職籃NBA休士頓火箭有球員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），加上哈登違反防疫規定遭禁賽，因此湊不齊最低出賽人數，今天主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的開幕戰被迫取消。

NBA指出，火箭3名球員檢測新型冠狀病毒，不是呈陽性反應就是尚無定論。

另外4名球員也因接觸追蹤進行隔離，球星哈登（James Harden）則因違反規定暫遭排除比賽，加上還有1名球員受傷，導致火箭目前可比賽球員不符要求的至少8人。

NBA在聲明中說：「原定今晚在豐田中心（ToyotaCenter）舉行雷霆和火箭的美國職業籃球聯盟比賽將延後登場，以遵守聯盟的健康與安全準則。」

美國運動頻道ESPN今天報導，社群媒體流傳的影片顯示哈登在俱樂部跑趴時沒戴口罩，聯盟正在調查是否涉嫌違規。

季前訓練營延遲報到又要求交易的哈登在Instagram發布聲明，否認自己去了脫衣舞俱樂部，但承認當時正在參與一場活動。

哈登寫道：「真是一波未平一波又起。我去參加姐妹淘舉辦的活動（不是脫衣舞俱樂部），向她展現我對她的愛，因為她即將成為老闆，帶領她的員工邁向成功，但現在卻成了問題。」但後來聲明似乎已遭刪除。

不過，聯盟調查發現他違反禁止球員參與15人以上聚會的規定，今天對他開罰5萬美元（約新台幣144萬元）。

火箭在官方傷員報告中說，新秀前鋒小馬丁（Kenyon Martin Jr.）接受冠狀病毒篩檢後確診，目前正在「自我隔離」；ESPN報導，幾天前確診的麥克里摩（Ben McLemore）也在隔離中。

中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）右踝扭傷，控衛沃爾（John Wall）也無法上場。

聯盟表示，火箭其他球員今天都已再次篩檢，皆呈陰性反應。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP