哈薩克國會選舉 執政黨預料可大勝

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（法新社哈薩克努爾蘇丹10日電） 哈薩克今天舉行國會大選，預料執政的祖國光明黨（Nur Otan）將贏得大勝，唯一立案的反對勢力則抵制這次選舉。

哈薩克曾由納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）擔任國家元首近30年，他到2019年初才辭去總統職務，讓現任總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）接替自己的位置。

現年67歲的托卡葉夫上任後，承諾會讓這個專制中亞國家的政治逐步轉型。但80歲的納札爾巴耶夫仍舊身居祖國光明黨黨主席等要職。

祖國光明黨目前控制下議院，在1900萬人口的哈薩克擁有80萬黨員。

預料祖國光明黨會在下院贏得多數席次並遙遙領先；另外4個投入選舉的政黨也被認為是執政勢力的代理人。

唯一以反對黨自詡的國家社會民主黨（National Social Democratic Party, NSDP）在去年11月自行退出大選，以「抗議」體制受人操縱。

前蘇聯國家哈薩克不曾舉行被西方觀察人士認為是自由、公平的選舉。

法新社記者在首都努爾蘇丹（Nur Sultan）訪問到的多數居民都說自己不打算去投票，理由不外乎天氣嚴寒，或是沒有祖國光明黨以外的真正其他選項。

退休居民薩塔耶瓦（Sonya Sartayeva）說，「如果他們把票匭搬到我家」，她就會投票，因為這整周氣溫都在冰點以下徘徊。

薩塔耶瓦並表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例持續增加，也是一大疑慮。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站，哈薩克迄今累計病例共20萬8596例、累計病故人數2843人。

© 2021 AFP