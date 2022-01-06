哈薩克示威者闖政府大樓 以俄為首軍事聯盟擬派維和部隊平亂

（法新社哈薩克阿拉木圖5日電） 1個以俄羅斯為首的軍事聯盟表示，將派遣維和部隊「穩定」哈薩克局勢，並將導致這個前蘇聯國家陷入混亂的大規模抗議歸咎於「外部干涉」。

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長期以來，哈薩克一直被視為中亞最穩定的前蘇聯共和國之一，但示威者為抗議燃料費飆升闖進政府建築物，讓這個能源豐富的國家正面臨著數十年來最大危機。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天凌晨向全國發表談話時表示，已籲請俄羅斯領導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）協助打擊這些「在國外受過大量訓練」的「恐怖組織」。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事聯盟，成員國均是前獨立國協國家。

集體安全公約組織主席、亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）隨後在臉書表示，這個軍事聯盟將派遣「集體維和部隊…在有限時間內讓受到外部勢力干預的哈薩克恢復穩定、回歸正常」。

帕辛揚並未表示將派出多少維和部隊，也沒有說明他們將於何時抵達哈薩克。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述俄國會委員會主席卡拉希尼科夫（Leonid Kalashnikov）的話報導，維和部隊會一直留在哈薩克，「直到局勢穩定下來」。

托卡葉夫說，「恐怖分子」正在攻佔建築物、基礎設施和「小型武器所在之處」。

托卡葉夫補充說，他們甚至在哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）機場挾持5架飛機，還說哈薩克空軍正在這座城市附近進行「頑強戰鬥」。

記者晚間看見數以百計示威者齊聚在阿拉木圖市中心，有些人戴着頭盔，在1輛披掛着哈薩克國旗的警車上遊行。

社群媒體流傳的影片顯示，示威者攫獲武器；其他畫面則顯示，在地方當局宣布展開「反恐」行動後，街道上幾乎空無一人，伴隨背後傳來的爆炸和自動武器開火聲。

哈薩克因液化石油氣（LPG）價格新年高漲，在全國各地掀起抗議潮，數以千計民眾走上阿拉木圖和西部省分曼格斯套（Mangystau）街頭示威，他們認為，人口近1900萬的哈薩克作為石油和天然氣出口國，能源豐饒，調漲能源價格並不公平。

© 2022 AFP