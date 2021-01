廣告 繼續瀏覽後續

(法新社努爾蘇丹2日電) 哈薩克總統府網站今天公告廢除死刑。這個中亞專制國家已暫停執行死刑近20年,如今將永久停止這種極刑。

公告內容寫道,總統托卡葉夫(Kassym-Jomart Tokayev)簽署國會批準的「公民與政治權利國際公約第二任擇議定書」(Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)。

這份議定書的締約國承諾將廢除死刑。哈薩克早從2003年起就暫停執行死刑,但法院仍持續對特殊案例作出死刑判決,例如犯下恐怖主義行徑等罪行。

2016年孤狼槍手庫勒巴耶夫(Ruslan Kulekbayev)在哈薩克最大城市阿拉木圖(Almaty)犯案,奪走8名警員和2名平民的性命。

庫勒巴耶夫原本被列在死刑名單上,現在將改為終身監禁。

