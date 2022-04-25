員工被囚烏東分離地區 歐安組織籲立即放人

（法新社維也納24日綜合外電報導）歐洲安全暨合作組織（OSCE）今天呼籲烏克蘭東部親俄分離主義者，「立即釋放」被囚禁於這個地區的OSCE 4名烏籍成員。

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世界最大安全組織OSCE，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，即從烏境撤離許多職員。

OSCE很多員工自2014年俄羅斯侵併克里米亞半島（Crimean peninsula）後，就在當地監看停火執行情況，目前還有數名烏籍人員仍留在那裡。

波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）表示，這4人以OSCE成員身分執行他們職權內的行政工作，拘禁他們是令人無接受的。波蘭目前為OSCE輪值主席國。

拉奧說：「我們要求立即放人。」「他們已被拘禁一段時間，也沒有被控告起訴；OSCE和家屬至今都未能充分得知有關他們的情況。」

今天稍早OSCE在推特（Twitter）表示，他們「極度關切」這幾名人員「被剝奪自由」。俄羅斯媒體也報導他們已被逮捕，情況與上述相符。

OSCE並說，他們「正運用各種可能管道，以讓他們獲得釋放」。

頓內茨克（Donetsk）分離主義地區的檢方證實，已經對數名OSCE職員展開有關間諜罪偵查，他們涉嫌搜集和傳送「國家機密資訊」給烏克蘭特勤服務單位。也包括分離主義分子軍事單位所在位置資訊。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）

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