哥倫比亞去年消失森林面積增加8%

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（法新社波哥大7日電） 哥倫比亞環境部今天表示，境內森林面積去年縮減1700多平方公里，相當於首都波哥大（Bogota）面積，且較2019年縮減的面積增加8%。

野火和森林砍伐造成哥倫比亞去年森林面積縮減，約64%影響到全球最大熱帶雨林亞馬遜（Amazon）。亞馬遜雨林橫跨哥倫比亞和其他8個國家或領地。

哥倫比亞環境和永續發展部部長柯利亞（CarlosCorrea）表示：「那是我們必須盡最大努力的地方。」

哥倫比亞環境部次長克魯斯（Francisco Cruz）指出，去年境內失去的森林面積擴大，是受到武裝團體鼓勵農民非法伐木影響

左派游擊隊、毒販和走私犯全都在亞馬遜雨林出沒。

自從哥倫比亞政府和左派反叛團體「哥倫比亞革命軍」（Revolutionary Armed Forces of Colombia，FARC）2016年達成和平協議後，哥國消失的森林面積大增，2017年達到史上最高紀錄2170平方公里。總統杜克（Ivan Duque）2018年上台後，已部署軍隊打擊森林砍伐。

哥倫比亞環境部表示，森林砍伐主要原因包括非法掠奪土地飼養牲口、修建秘密道路及違法種植可可、開礦和伐木。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP