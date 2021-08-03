哥倫比亞市鎮祭重罰 拒打疫苗者不得任意外出

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（法新社波哥大2日電） 對於拒絕施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人，哥倫比亞一個市鎮的有關當局顯然已經失去耐心，他們今天下令，不打疫苗者必須留在家裡，否則將面臨罰款甚至監禁。

蘇克里（Sucre）首長麥卡多（Elvira Julia Mercado）在接受哥國地方廣播電台Blu Radio訪問時說：「身為領導者，我們必須采強硬的立場�每人都得接種疫苗，如果不願意，那就不得在蘇克里街上走動。」

她針對尚未接種COVID-19疫苗的市民頒布了為期8天的限制措施。

當地的疫苗足以供應所有2萬8000名居民施打，但目前僅1萬人選擇接種。麥卡多將這種疫苗猶豫現象怪罪在假新聞頭上。

她說：「有些人為了宗教信仰而不願意接種疫苗，年輕人是因被告知不能出門喝酒，還有人是認定他們會在兩年內死亡、疫苗是反基督等。」

法新社報導，根據她頒布的命令，未接種疫苗的人，只能因就醫或前往注射疫苗而離開住處。

當地居民必須出示疫苗接種卡，才能出入超市、酒吧、舞廳、餐廳、銀行、商店。

違反規定的人可能會面臨約合260美元（約新台幣7300元）的罰款，屢犯者最終可能還得入獄。

這項措施8天後到期後，將再依據當時疫情再做調整。

哥倫比亞有5000萬人，是拉丁美洲人均死亡率第3高的國家，僅低於秘魯和巴西。哥國確診人數近500萬，染疫病歿人數為12萬1000人。

哥倫比亞完整接種的人數達約1220萬人。

© 2021 AFP