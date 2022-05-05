哥倫比亞毒梟末路 販毒頭子烏蘇加引渡赴美

（法新社波哥大4日電） 哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）表示，哥倫比亞惡名昭彰的毒梟烏蘇加今天引渡到美國，面臨毒品走私指控。

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法新社報導，杜克在推特上說：「我想宣布，我們已經引渡別名『奧托尼爾』（Otoniel）的通緝要犯烏蘇加（Dairo Antonio Usuga），他是世界上最危險的毒梟。」

50歲的烏蘇加是哥倫比亞頭號通緝要犯，去年10月在哥國西北部落網。

杜克形容烏蘇加「殺害社會領袖和警察，虐待男童、女童與青少年，今天，司法、國家法律、安全部隊和正義勝利了」。

今天下午，由5輛防彈警車組成的車隊從波哥大的監獄押解烏蘇加前往一座軍事機場，在那裡把烏蘇加交給美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）。

本地媒體分享的畫面顯示上銬的烏蘇拉與哥倫比亞員警以及國際刑警組織（Interpol）官員坐在飛機內。

烏蘇拉是哥倫比亞最大販毒集團海灣幫（Gulf Clan）領袖，2009年遭美國起訴，之後美國提出500萬美元的高額懸賞令。

美國指控烏蘇拉和海灣幫在2003至2012年間將至少73噸古柯礆運至美國。

© 2022 AFP