哥倫比亞稅改計畫惹民怨 數千人示威

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（法新社波哥大20日電） 成千上萬哥倫比亞民眾今天重回街頭，抗議甫向國會遞交新賦稅改革方案的總統杜克政府。

賦稅改革4月間成為話題焦點，引發全國示威大遊行，造成逾60人死亡，政府遭控執法過當。

今天適逢哥倫比亞國慶日，數個城市的示威者要求警政改革，也要求政府加強抗疫力道。疫情使得這個5000萬人口的國家貧窮率從37%升高到42%。

走上首都波哥大（Bogota）街頭的46歲牙醫札帕塔（Ivan Zapata）說：「我希望國會最終能着手立法，以哥國所有民眾利益為念，而非只讓一群人發財。」

官員說，鎮暴警察與部分手持大刀的示威者爆發衝突，在美德殷（Medellin）及卡利（Cali）兩城市造成數十名民眾及20名警員受傷，但當局形容示威過程大致平和。

政府今天向國會提交稅改計畫，刪除了3個月前引發暴動的爭議條文，包括提高部分貨物的增值稅，以及放寬所得稅課稅基礎等等。

新版本改革計畫也移除杜克（Ivan Duque）本人2019年提出的特定稅負減免措施、提高企業所得稅並對金融產業增收3%附加費。

此計畫意在替國庫增加39億美元的財源，遠低於當局先前訂定、恐嚴重衝擊中產階級的63億美元方案目標。

示威者要求加大改革力道，包括解散鎮暴單位並將該單位從國防部的職責範圍中剔除。

哥國明年3月將舉行國會選舉，5月總統大選。

© 2021 AFP