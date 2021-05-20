哥倫比亞群眾示威反政府 3周來數十人喪命

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（法新社波哥大19日電） 南美洲國家哥倫比亞群眾3周以來發起反政府示威，有數十人喪命。儘管群眾明天將與政府談判，今天照樣上街。

對話預定明天展開，但由於哥倫比亞政府不願禁止警察使用暴力，安排過程並不順利。曾獲諾貝爾和平獎的哥倫比亞前總統桑托斯（Juan Manuel Santos）今天呼籲現任總統杜克（Ivan Duque）承認濫用武力，並自願居間為政府與抗議群眾調停。

他接受W電台（W Radio）訪問時說：「我們需要更多表態，我們需要更多同理心和謙遜，政府應承認的確濫用（武力）。」

桑托斯表示，哥倫比亞深受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，抗議群眾要求深度社會改革，卻遭鎮壓，安全部隊的名聲因此「變得很差」。

數以千計群眾在波哥大（Bogota）、卡利（Cali）、美德殷（Medellin）等城市動員，初步消息顯示並未發生衝突。

根據官方統計，自群眾於4月28日開始示威以來，已至少42人在與警方的衝突中喪命，多數是平民，另有超過1700人受傷。非政府組織則估計，實際傷亡數字不止於此。

包括非政府組織、聯合國、歐盟和美國都指責哥倫比亞警方鎮壓方式，杜克承認有警察濫用武力的個案，但他認為暴力事件大多要怪群眾的破壞行為和設置路障上。

群眾當初抗議的起因是政府提出稅務改革計畫，雖然計畫很快就被擱置，但示威已擴大為普遍反政府的情緒。

抗議群眾如今要求終結警察暴力、廣泛改善人民生活。哥倫比亞的貧窮率超過40%，且根據官方數據，近1/3年輕人既未就學也未就業。

© 2021 AFP