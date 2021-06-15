哥斯大黎加查賄突襲57次逮捕多人 總統府也被搜

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（法新社哥斯大黎加首都聖約瑟15日電） 哥斯大黎加調查人員今天執行57次突襲，包括總統奎沙達（Carlos Alvarado Quesada）辦公室，全面查緝一樁建設公司所涉公共工程賄賂案和回扣計畫。

法新社報導，目前有28人被拘禁，包括至少兩家主要建設公司的負責人。

司法調查局局長艾斯皮諾薩（Walter Espinoza）表示，相關計畫涉及回扣、不當付款給民營建設公司所贊助的政府僱員。

多名官員表示，涉案者被控在2018年至2020年間，侵吞約1億2500萬美元。

經常贏得標案的建築公司被控不時以汽車、土地和現金，向政府僱員行賄。

警方突檢14處政府單位，包括總統府與公共工程部；此外也搜查了與此案有關的多家民營企業和21人私宅。

被捕之人中，有些是為當地主要建設公司MECO S.A.公司工作，這家企業在尼加拉瓜、巴拿馬、薩爾瓦多和哥倫比亞等地營運。

MECO主管在聲明中表示，他們將配合檢方調查，提供所有要求文件。

另一些落網者則疑似與H. Solis公司有關；H. Solis是另一家知名建設公司。

總統府發布聲明表示，官員將配合偵查。調查人員在總統府內找尋證據，搜查了5個小時。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP