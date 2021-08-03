唐西奇准大三元擊垮德國 斯洛維尼亞東奧男籃闖進4強

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（法新社東京3日電） 斯洛維尼亞今天在東京奧運男子籃球賽，靠唐西奇交出20分、11助攻、8籃板的「准大三元」成績，加上德拉吉奇攻下全場最高的27分，以94比70擊敗德國闖進4強。

2020東京奧運男籃賽，在小組賽結束並確定晉級的8支球隊後，以抽籤決定了8強淘汰賽的交戰組合，今天的8強賽，率先由斯洛維尼亞對決德國。

這場比賽首節，德國手感並不理想，整體投籃命中率僅2成7，遠不及斯洛維尼亞的5成6。斯洛維尼亞在德拉吉奇（Zoran Dragic）包括1個三分球在內、4次出手全部命中，單節獨得9分的率領下，以25比14領先德國。

次節德國展開反撲，打出15比6開局，並在洛（Maodo Lo）砍進三分球後，一度將落後縮小到2分差距，但斯洛維尼亞上半場在德拉吉奇攻下12分，托比（Mike Tobey）拿下9分的情況下，仍以44比37領先。

隨着戰況愈發激烈，雙方的火藥味在下半場也愈來愈濃，兩隊球員相繼有見血的情況。落後的德國靠塞普（Joshiko Saibou）第3節時間走完前的切入上籃得手，稍將分差縮小，但斯洛維尼亞在唐西奇（Luka Doncic）單節9分帶領下，在3節打完後，以66比54再將領先拉開到兩位數。

第4節的比賽，斯洛維尼亞在德拉吉奇上籃得手後，領先差距超過20分，之後德國反撲無力，最終斯洛維尼亞以24分的差距擊敗德國，成功闖進4強。

斯洛維尼亞的德拉吉奇包括三分球7投5中在內、13 次出手命中11球，轟下全場最高27分，唐西奇除攻下20 分，還送出11次助攻，並抓下8個籃板，托比有13分、11籃板的雙十演出。

洛攻下德國最高的11分，吉費（Niels Giffey ）則獲10分。

隊史首度站上奧運舞台的斯洛維尼亞，在小組賽拿下全勝的戰績，今天在8強賽勝出，晉級4強後的下一場比賽，對手將是義大利與法國之戰的勝隊。

© 2021 AFP