唐西奇大三元 獨行俠下克上擊敗快艇開紅盤

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（法新社洛杉磯22日電） 唐西奇今天繳出31分、10籃板、11助攻的大三元成績單，率領美國職籃NBA達拉斯獨行俠113比103擊敗洛杉磯快艇，收下本季季後賽首勝。

NBA季後賽今天開打，西區第4種子快艇與第5種子獨行俠，在快艇主場展開7戰4勝制系列賽首戰。

這場比賽戰情膠着，種子序較低、且在客場作戰的獨行俠各節都維持小幅領先，而快艇在第4節反撲，試圖扭轉戰局。

雙方100比100平手時，獨行俠打出7比0小高潮奠定勝基，終場以10分差距擊敗快艇，在系列賽以1比0領先。

唐西奇（Luka Doncic）此役轟下全場最高31分，另抓下10個籃板、送出11助攻，為獨行俠貢獻大三元成績，哈達威（Tim Hardaway Jr.）也拿下21分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）分別獲得18分、14分，替補的布朗森（Jalen Brunson）也有15分進帳。

獨行俠今天三分球命中率4成72、整體投籃命中率5 成，都優於對手快艇，是贏球關鍵之一。

快艇雙槍雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）此役分別攻下26分、23分，但全隊三分球40次出手只投進11球，命中率僅2成75，整體投籃命中率4成4也不及對手。

稍早，東區第3種子密爾瓦基公鹿和第6種子邁阿密熱火打進延長賽，公鹿靠密道頓（Khris Middleton）在比賽時間終了前0.5秒的致勝跳投，以109比107驚險拿下勝利。

© 2021 AFP