唐西奇與同鄉德拉吉奇較量 率獨行俠擊敗熱火

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（法新社洛杉磯1日電） 美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天迎戰來踢館的邁阿密熱火，熱火德拉吉奇與獨行俠唐西奇兩人都是斯洛維尼亞同鄉，最後得27分的唐西奇技高一籌，率隊以93比83澆熄熱火。

唐西奇（Luka Doncic）不僅得分勇冠三軍，更是抓了15個籃板，技壓只有10分進帳與7助攻的德拉吉奇（Goran Dragic）。

兩人在NBA生涯3度交手，這是唐西奇首次勝過德拉吉奇，同時也終止獨行俠對戰熱火6連敗。

獨行俠教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，唐西奇開始進入比賽的狀態；並說，「唐西奇會進入狀況的，他很拚命，他很努力，目前他一切朝着良好且狀態佳的方向發展。」

熱火今晚吞敗，外線命中率差是主要關鍵，而外線失靈似乎是NBA日益呈現的趨勢。去年12月31日，紐約尼克隊戰多倫多暴龍，尼克全場三分球投36中3，最後以83比100不敵暴龍。

至於獨行俠戰熱火，來踢館的客隊首節三分外線的嘗試14投盡墨，全場投33中7，而且直到第3節，才由台灣品牌乾麵的代言人羅賓森（Duncan Robinson），投進熱火的第一個三分球，獨行俠則是37投12中。

因右腳踝扭傷而缺陣兩場的熱火得分主力巴特勒（Jimmy Butler），晚間傷愈復出但仍在狀況外，打了27 分鐘只有2分進帳、3籃板與2次助攻。

巴特勒的隊友阿德巴約（Bam Adebayo）得19分與11籃板，這是他連續第2場的雙十表現，並且4次抄截全場最高。

獨行俠的哈德威（Tim Hardaway Jr.）得18分，李察遜（Josh Richardson）面對老東家得11分，強生（James Johnson）與芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）也分別為球隊的獲勝貢獻了8分與12分。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）

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