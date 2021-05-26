唐西奇39分轟垮快艇 獨行俠季後賽2連勝

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（法新社洛杉磯25日電） 獨行俠的唐西奇今天轟下39分，助球隊127比121擊敗快艇，在季後賽收下2連勝，也讓快艇雷納德的41分成為空響。

美國職籃NBA西區季後賽第5種子達拉斯獨行俠前役在唐西奇（Luka Doncic）拿下31分、10籃板、11助攻的大三元帶領下，「下克上」擊敗有雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）在陣的第4種子洛杉磯快艇，在7戰4勝制的系列賽以1比0領先。

今天兩隊系列賽次役開打後，獨行俠的克雷貝（Maxi Kleber）三分球2投全進，5次出手全部命中，一舉攻下12分、哈德威（Tim Hardaway Jr.）兩次三分線外出手全進，5投4中也獲得10分；快艇則靠雷納德（Kawhi Leonard）獨得18分緊咬比數，首節獨行俠只以35比33領先快艇2分。

次節唐西奇再砍14分，但快艇在雷納德單節12分，上半場就飆進30分帶領下，中場時反以73比71超前。

下半場比賽，獨行俠在唐西奇、哈德威單節分別攻下12分的聯手帶領下，打出30比19攻勢，第3節結束以101比92要回領先。

末節快艇一度逼近，但始終無法將比分超前，最終讓獨行俠以6分之差，連兩場比賽在客場拿下勝利，也在系列賽先拿兩勝。

唐西奇今天再度展現全方位身手，攻下全隊最高39 分，還有7籃板、7助攻、1抄截、1阻攻進帳，哈德威也為獨行俠貢獻28分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）斬獲20分，克雷貝則有13分入袋。

雷納德此役轟下全場最高41分，喬治（Paul George）有28分、12籃板的雙十成績，傑克森（Reggie Jackson）則是貢獻了15分。

© 2021 AFP