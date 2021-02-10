商用黏着劑代髮蠟 美國女發黏一個月上網求救

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（法新社紐約9日電） 美國一名女性使用特強膠水來幫頭髮做造型，結果頭髮黏住「服貼到無法動彈」長達一個月。她已募款超過1.5萬美元（約新台幣42萬元）來做未來可能得動的手術。

路易斯安那州居民布朗（Tessica Brown）上周在TikTok上傳一支影片，解釋說她因為平常慣用的造型產品用完，而使用Goriella Glue商用噴霧黏着劑。

快哭出來的布朗說：「這真的是很糟糕、很糟糕的想法。」「我的頭髮已經這樣大概一個月了，這不是我想要的。」

布朗表示，她試過了各種藥水，以及洗髮精、椰子油等產品，試圖解開黏膠，但都沒辦法。

她悲慘的經歷在網路上瘋傳，許多網友提供點子，就連流行天後碧昂絲（Beyonce）的造型師菲利奈（Neal Farinah） 也跳出來提供建議。

根據Goriella Glue官網，這款化學黏膠內含丙酮且百分百防水，黏合木板非常有效，但是碰到皮膚會很麻煩。

布朗6日上傳自己在路易斯安那州一家醫院的照片，她希望得到幫助，但是醫院也沒有辦法。

Goriella Glue在推特發表聲明說：「這是很特殊的情況，因為該產品的持久性不該用於頭髮造型。」

布朗在群眾集資網站GoFundMe發起手術費用募款，截至今天她已募得超過1.5萬美元。

名人八卦新聞網站TMZ 今天報導，布朗終於可以剪掉她的馬尾，但她頭皮上的頭髮依然「堅硬如昔」。

網站說，洛杉磯的整形外科醫師歐班（Michael Obeng）已出面說要幫忙。

© 2021 AFP