喀布爾恐攻後 拜登親會以色列總理強化兩國關係

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓27日電） 以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今在美國撤離阿富汗任務因致命炸彈攻擊延誤的隔天與總統拜登會面，讓他訪美行程蒙上一層陰影。

法新社報導，兩名領袖在原定日期的隔天會面後，拜登說：「隨着所有這些人失去生命，我的心碎了，我們的心都碎了。」

班奈特首先弔唁慰問，他說：「我從耶路撒冷帶來一種善意的嶄新精神。」

前以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在位15年期間，親近美國共和黨、疏遠民主黨，49歲的班奈特接任總理後想要重啟以美兩國關係。

他引述伊斯蘭國（ISIS）、真主黨（Hezbollah）、伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）和哈瑪斯集團（Hamas）時說：「身處全世界最強悍棘手的環境，我們不能有所閃失。」「這是為何以色列總是壓倒地強過…我們所有敵人的總和。」

預料拜登與班奈特親晤後將擴大兩國成員會面，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及以色列國安顧問胡拉塔（Eyal Hulata）、以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）和班奈特高階幕僚梅爾（Shimrit Meir）等。（譯者：徐睿承）

© 2021 AFP