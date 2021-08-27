喀布爾機場恐攻前夕 澳洲獲情報已先行撤軍

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（法新社雪梨27日電） 澳洲今天表示，在喀布爾機場炸彈攻擊前夕，當局已接獲將發生恐攻的「明確情資」，並將所有澳軍先行撤離阿富汗。

自殺炸彈客在阿富汗首都機場外圍擁擠的人群中，引發兩次爆炸，造成13名美軍在內數十人喪生。

伊斯蘭國（IS）宣稱這起攻擊是他們乾的。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，澳洲當局昨天已對公民及位處攻擊區的民眾發出簡訊警告。

杜登接受澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）訪問談到IS分支團體時說：「有非常明確情資顯示，『呼羅珊伊斯蘭國』打算攻擊，且是強烈攻擊，他們也已經這麼做了。」呼羅珊伊斯蘭國活躍於南亞和中亞一帶。

杜登說，這些人甚至比塔利班（Taliban）更為極端，他們基本上還與塔利班交戰，所以情況極為複雜。

杜登說：「我感到欣慰也鬆了口氣，我們的軍人已撤離喀布爾，我們決定在昨天撤離最後一批人，他們目前安全待在阿拉伯聯合大公國。」

澳洲過去20年在阿富汗部署軍隊3萬9000人，為美國與北大西洋公組織（NATO）所領導的阿富汗軍事行動一環。

杜登說，澳洲國防軍（Australian Defence Force ）因現場情況危險，目前已停止撤離作業。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP