喀布爾民眾拚命逃離 阿富汗難民啟程返鄉

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（法新社巴基斯坦傑曼25日電） 在巴基斯坦境內，一輛輛裝滿地毯、寢具、衣物甚至還有山羊的卡車上，大約200名阿富汗難民望着地平線以外、故國南部的史賓波達克方向，滿心期盼重返家園。

這個畫面與喀布爾的情況形成鮮明對比。塔利班迅速接管阿富汗之後，成千上萬民眾因害怕即將來臨的嚴厲統治，拚命試圖逃離當地，喀布爾機場因此陷入嚴重混亂。

儘管許多民眾渴望逃離阿富汗，但也有部分人認為，塔利班將為這個飽受戰亂蹂躪的國家帶來穩定，所以選擇此時踏上返鄉之路。

一名難民謝依布（Molavi Shaib）在邊境等待通關時告訴法新社：「我們在轟炸與艱困的時期離開阿富汗，當時穆斯林面臨困境。現在，讚美真主，情況已恢復正常，所以我們正返回阿富汗。」

另名難民則說：「我正要回去加茲尼（Ghazni）。現在和平局勢已建立，我們很高興要回家了。回去生活比待在這邊要好得多。」

在阿富汗史賓波達克（Spin Boldak）與巴基斯坦傑曼（Chaman）的山區邊界，兩地的分隔線就是一條約3公尺深、放滿帶刺鐵絲網的壕溝，每天都有數千人穿越這條貿易邊界。

大批民眾試圖逃離塔利班統治之際，巴基斯坦也宣布加強邊境安全，通關過程因此變得更加嚴格。

長期以來，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）一直被視為親塔利班的政府，未來也可能成為與喀布爾建立緊密關係的少數政府之一。

自40多年前阿富汗爆發首波戰爭以來，巴基斯坦已收容逾200萬阿國難民。難民人數會隨衝突強度波動，且該國先前已宣布，無法再接收更多難民。

© 2021 AFP