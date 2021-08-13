喀布爾美國使館大撤退 西貢淪陷重演？

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（法新社華盛頓13日電） 阿富汗叛亂團體塔利班大肆攻城掠地，美國將增派約3000名美軍前往阿富汗，協助撤離美國駐喀布爾大使館人員。讓許多人憶起當年西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑的不光彩歷史。

民兵組織塔利班（Taliban）朝阿富汗首都喀布爾（Kabul）節節逼近，上千名被派遣至阿富汗以協助喀布爾大使館人員撤退的美國官兵，感受到西貢（Saigon ，現胡志明市）淪陷的痛苦美國回憶。

美國昨天宣布緊急增兵後，一張讓美國越南戰敗成為永恆的照片在社群網路上快速傳開，照片記錄著撤離者在建築頂樓搭直升機的瞬間。

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）指出，「大使館進一步縮編的最新消息以及倉促軍力部署看起來很像在為喀布爾淪陷做準備。拜登（Joe Biden）總統的決定，讓我們急速邁向比1975年恥辱性西貢淪陷更糟的續集」。

6月時，塔利班氣勢高漲節節逼近，拜登自己提出西貢對比，駁斥這樣的可能性。他說：「不可能看到有人從美國大使館屋頂上撤離阿富汗。」

就在同一個月，即使塔利班閃電攻勢讓許多美國軍官大感震驚，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將軍也拒絕與西貢絕望撤退相比擬。

密利表示：「我並未預見如此事態。我可能錯了，誰知道，你無法預測未來，但我不覺得1975年西貢會在阿富汗重演。塔利班不是北越軍隊，情況不同。」

為了從駐喀布爾大使館撤離美國人員，3000名美國部隊將守衛機場，1000人則被派往卡達（Qatar）確保技術與後勤支援，還有3500到4000人進駐科威特（Kuwait），待命於必要時部署。

美國官員昨天努力回答任務提問，美國國防部發言人柯比（John Kirby）拒絕將其形容為「非戰鬥人員撤離行動」（NOE）。

最有名的NOE任務是1975年4月29與30日的「常風行動」（Operation Frequent Wind），過程中超過7000名越南平民搭直升機撤離西貢。

當被問及美國外交官在軍方護送下撤離畫面以及與西貢淪陷無可避免相比較時，柯比企圖強調兩者的差異。

他指出，並沒有完全撤出當地的外交活動。「沒有人拋棄阿富汗，並非背棄它，而是為了保護我們的人民，在對的時間做對的事」。

阿富汗民兵組織塔利班今天宣布拿下阿富汗第2大城坎達哈（Kandahar）和第3大城赫拉特（Herat）。目前阿富汗全國400多個行政區已大半淪陷，被攻下的省會已達13座，包括喀布爾南方的加茲尼（Ghazni）與西北部重要省會瑙堡（Qala-e-Naw）。

© 2021 AFP