喬丹和歐巴馬球衣拍賣 刷新最高紀錄

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（法新社洛杉磯4日電） 美國職籃NBA傳奇喬丹、美國前總統歐巴馬和職業美式足球聯盟（NFL）舊金山49人隊前四分衛卡珀尼克穿過的球衣，今天在朱力安拍賣公司（Julien's Auctions）創下世界拍賣紀錄。

在截至今天為止的4天拍賣會中，上述名人與NBA洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）的球衣都是重點品項。

前芝加哥公牛球星喬丹（Michael Jordan）在1984年「簽約日」所穿的23號球衣，以32萬美元（新台幣902萬元）拍出，創下他個人球衣拍賣的最高價紀錄。生涯5座MVP和14次入選全明星賽的喬丹，在1990年代率公牛捧下6座總冠軍獎盃。

歐巴馬就讀普納荷高中（Punahou School）期間是籃球校隊的一員，1979年拿下夏威夷州冠軍時所穿的23號白色球衣，以19萬2000美元落槌，刷新史上高中舊球衣拍賣紀錄。

卡珀尼克（Colin Kaepernick）2011年10月2日首度在NFL登場所穿的7號白色簽名球衣，以12萬8000美元賣出，為有史以來NFL球衣拍賣最高價。

NBA克里夫蘭騎士2003-2004賽季，詹姆斯的新人時期球衣，以12萬8000美元賣出。

© 2020 AFP