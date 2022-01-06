喬帥不打疫苗入澳受阻 納達爾：自作自受

（法新社墨爾本6日電） 男網世界排名第一的喬科維奇抵達墨爾本後因未符合防疫入境規定而遭取消簽證，喬科維奇長期競爭對手納達爾今天表達遺憾，但認為喬科維奇必須面對自己不接種疫苗的後果。

廣告 繼續瀏覽後續

喬科維奇（Novak Djokovic）面臨被驅逐出境，但他已向法庭提出挑戰，要求留在澳洲，參加本月舉行的澳洲網球公開賽，他和納達爾（Rafael Nadal）都將在澳網角逐創紀錄的第21個大滿貫賽冠軍。

納達爾上個月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），他說他堅信以接種疫苗來阻止一場「很多人已經死亡」的疫情。

納達爾表示：「對我來說，唯一明確的是，如果你接種疫苗，你可以在澳洲網球公開賽和任何地方比賽；在我看來，世界已經受夠了不遵守規則的痛苦。」

納達爾說：「他（喬科維奇）自己做出決定，每個人都可以自由地做出自己的決定，但也有一些後果。」

納達爾表示：「當然我不喜歡現在發生的情況。在某種程度上，我為他感到惋惜。」

「但是同時，他幾個月前就知道規定，所以這是他自己做的決定。」

納達爾今天在墨爾本夏季賽（Melbourne Summer Set）擊敗立陶宛選手貝蘭基斯（Ricardas Berankis），加速他從疫情和傷病中恢復的腳步。

囊括20座大滿貫賽冠軍的納達爾，在這項澳網熱身賽第二輪以6比2、7比5獲勝，闖進大會最後8強之林。這是他從去年8月以來在ATP巡迴賽上的第一場單打比賽。

© 2022 AFP