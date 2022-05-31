喬治亞分離地區暫取消入俄公投

（法新社特比利西30日電） 喬治亞分離地區南奧賽提亞領導人賈格洛伊夫今天宣布，在與莫斯科當局完成協商前，暫時取消前總統原定7月17日針對是否加入俄羅斯舉辦公投的計畫。

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2008年，俄羅斯與喬治亞曾為南奧賽提亞（South-Ossetia）開戰，克里姆林宮後來承認南奧賽提亞為獨立國家並派軍駐紮當地。

南奧賽提亞新任總統賈格洛伊夫（Alan Gagloev）在今天頒布的政令中，援引「提交公投問題造成法律結果的不確定性」，宣布取消入俄公投。

這項政令也強調，「不允許就影響俄羅斯聯邦合法權利和利益問題作出單方面的公投決定」。

賈格洛伊夫下令「立即與俄方就與南奧賽提亞和俄羅斯聯邦進一步融合有關的所有問題進行協商」。

南奧賽提亞前總統比比洛夫（Anatoly Bibilov）的辦公室本月13日表示，比比洛夫簽署舉行入俄公投的政令，因為加入俄羅斯是南奧賽提亞人民的「歷史願望」。

比比洛夫本月稍早競選連任失敗。俄羅斯表示，希望新任領導人賈格洛伊夫能保持與莫斯科關係的「延續性」。

喬治亞當局此前曾譴責南奧賽提亞舉行入俄公投的計畫「令人無法接受」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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