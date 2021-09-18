喬治亞前西洋棋後不滿後翼棄兵扭曲成就 向Netflix求償

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（法新社喬治亞特比利西17日電） 喬治亞西洋棋傳奇女將加普林達什維利控告影視串流平台Netflix，求償500萬美元，她指控Netflix熱門影集「後翼棄兵」對她的描述是「性別歧視和貶低」。

現年80歲的諾娜・加普林達什維利（Nona Gaprindashvili）昨天向美國加州的法院提告，求償500萬美元（約新台幣1.4億元），她指控Netflix在「後翼棄兵」（The Queen's Gambit）中扭曲她的成就。

根據訴狀副本，最後一集談到加普林達什維利時，有句台詞說這位女子世界冠軍「不曾和男性比賽」，但這與事實不符。

訴狀說：「Netflix談到加普林達什維利的成就時，厚顏無恥地故意撒謊。」

「內容指稱加普林達什維利『不曾和男性比賽』是明顯錯誤，而且是嚴重的性別歧視和貶低。」

「傷害之餘又侮辱人，Netflix明知加普林達什維利是喬治亞人，卻說她是俄羅斯人。」

Netflix則在聲明中說：「對加普林達什維利女士和她輝煌的生涯唯有最崇高的敬意，但我們認為這種說法沒有任何根據，因此將為此案強力辯護。」

加普林達什維利1941年在喬治亞西部城鎮祖格迪迪（Zugdidi）出生，13歲開始下棋，20歲成為世界棋後，且4次成功衛冕，之後在1978年將後冠輸給17歲同胞齊布爾達尼澤（Maia Chiburdanidze）。

加普林達什維利同年成為首位獲得世界西洋棋總會（FIDE）授予「特級大師」頭銜的女性。

© 2021 AFP