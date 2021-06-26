喬治亞州選舉法恐侵犯非裔選民權利 美國司法部提告

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（法新社華盛頓25日電） 美國司法部今天針對一項選舉法向喬治亞州提起訴訟，稱這項法律侵犯了非裔選民的權利。司法部認為喬治亞州一連串作為有礙選民投票，發起反制行動。

去年11月總統選舉，民主黨籍的拜登在喬治亞州勝出，讓共和黨籍前總統川普猝不及防，其中部分要歸因於非裔選民踴躍投票。喬治亞州州議會是由共和黨佔優勢，於今年3月通過一項有關選舉措施的新法。

路透社報導，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在記者會上說：「我們正採取諸多措施，這起訴訟是第一步，為的是要確保所有合格選民都能投票。」

「我們正仔細檢視試圖限制選民投票的新法，一旦發現違反聯邦法律之處，會有所行動。」

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）於3月25日簽署新法，加強管制不在籍投票的身分認證條件，限制使用投票箱，並允許共和黨控制的州立機關接管地方投票運作。

坎普今天在聲明中說：「這起訴訟源自拜登政府從一開始就針對喬治亞州選舉誠信法散播的謊言和假消息。他們把美國司法部當作武器，遂行他們的極左政策。」

負責民權事務的助理檢察長克拉克（Kristen Clarke）則表示，喬治亞州立法機關是在「有違正常做法的匆忙程序中」通過法律，司法部提起訴訟，是針對其中一些條文，例如不在籍投票的限制，這會讓非裔選民不得不親自去投票，而喬治亞州的投票所經常大排長龍。

法新社提到，美國的投票措施多半由各州決定，前提是符合憲法的平等權原則。如果司法部打贏官司，各州自訂的法律會被視為非法，但各州仍可上訴到最高法院。

除了喬治亞州，亞利桑那州、佛羅里達州和愛荷華州的共和黨籍州長今年也已簽字批准新的投票限制，賓夕法尼亞州和德州議會也正試圖推動類似措施。這些州都是明年期中選舉的重要戰場，而這場選舉將決定由哪一黨掌控國會。

民主黨推動的一項全面改革選舉法案本周在聯邦參議院的黨派投票中夭折，拜登矢言另闢蹊徑，捍衛投票權。

另外，在川普的支持者針對去年選舉結果提出一連串異議後，司法部也將提供有關選後查核的新指南，並發布新指示給聯邦調查局（FBI）和聯邦檢察官，以追究選務人員遭受的威脅。

© 2021 AFP