喬治客場轟41分 快艇射日保西區決賽一線生機

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（法新社鳳凰城28日電） 快艇今天在NBA西區冠軍賽，靠喬治轟下全場最高41分，在客場116比102獲勝，保住晉級一線生機，目前在系列賽仍以2比3後。

美國職籃NBA西區冠軍賽，第2種子鳳凰城太陽在打完4戰後，以3比1領先第4種子洛杉磯快艇，率先「聽牌」。

今天第5戰在太陽主場進行，背水一戰的快艇打出20比5開局，在莫里斯（Marcus Morris Sr.）單節7投6 中攻下13分、傑克森（Reggie Jackson）砍進壓哨球獨得12分的聯手帶領下，以36比26領先太陽。

次節太陽拉出一波16比8攻勢，由強森（Cameron Johnson）砍進三分球後，一度將落後縮小到2分，但快艇再把領先拉開到兩位數，太陽中場前靠布克（Devin Booker）砍進一記壓哨的三分彈將落後追近，不過快艇上半場仍以59比52領先。

下半場太陽打出8比2開局，以62比61首度將比分超前，但喬治（Paul George）一次「3分打」帶領快艇回敬一波10比0攻勢要回領先，喬治單節轟下20分，以91比78帶着兩位數領先進到第4節。

末節太陽趁喬治下場休息時，打出13比5開局，一度將比分拉近到5分差距，但快艇慢慢將比分拉開，繼傑克森一波連拿8分攻勢下，再度出現兩位數領先，一度領先達14分，最終也以14分差距拿下勝利。

喬治今天20次出手砍進15球，轟下全場最高41分，抓下13個籃板，有雙十成績；傑克森、莫里斯分別為快艇攻下23分、22分；替補的柯森斯（DeMarcus Cousins ）上場11分鐘就攻下15分。

太陽的布克此役攻下31分；保羅（Chris Paul）獲得22分；艾頓（DeAndre Ayton）有10分、11籃板的雙十表現；替補的強森則是斬獲14分。

拿下背水一戰的勝利，快艇在系列賽追成2比3，下一戰將回到主場比賽。

© 2021 AFP