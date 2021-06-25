喬治27分15籃板 快艇西區決賽擊敗太陽要回1勝

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（法新社洛杉磯24日電） 快艇今天在喬治繳出27分、15籃板的雙十成績帶領下，以106比92獲勝，但他們目前在西區冠軍賽仍以1比2落後。

美國職籃NBA西區冠軍賽第3戰，第4種子洛杉磯快艇今天在家迎戰第2種子鳳凰城太陽。系列賽2比0領先的太陽，主控保羅（Chris Paul）缺席前兩戰後，此役重回球場，快艇主將雷納德則仍因傷高掛免戰牌。

前場比賽與對手碰撞、使鼻子見血的太陽得分要角布克（Devin Booker），這場比賽戴着透明防護面罩上場，他首節6次出手全部落空得分掛零，只靠艾頓（DeAndre Ayton）6投5中攻下10分撐場，主場的快艇靠傑克森（Reggie Jackson）單節8分率領，加上比太陽多了9次罰球機會而多拿8分，以29比21領先太陽。

太陽次節打出14比4開局，以35比33將比分超前。太陽陣中的布克、保羅、布里吉斯（Mikal Bridges）3人都有單節7分的表現，因此雖被喬治在中場前連拿4分，但靠這節打出27比17攻勢，仍在上半場反以48比46領先快艇。

下半場快艇打出25比8開局，轉眼以71比56領先太陽達15分，在喬治、曼恩（Terance Mann）單節都斬獲10分的情況下，快艇打出單節34比21攻勢，3節打完以80比69要回領先。

末節太陽以14比9開局，將落後縮小到6分，但傑克森連砍5分，讓快艇再把領先拉開到兩位數，之後太陽幾度把落後縮小到個位數後，快艇都能把領先再拉開，最終快艇就以14分之多留下勝利。

喬治除攻下全場最高27分，還抓下15個籃板，有雙十表現，祖巴奇（Ivica Zubac）為快艇貢獻15分、16籃板的雙十成績，傑克森、曼恩分別攻下23分、12分。

太陽得分最多的是艾頓獲18分，布克雖拿下15分，但21次出手只命中5球，命中率明顯不佳，保羅19投5中的命中率同樣並不理想，他此役除攻下15分，還另送出12次助攻，布里吉斯、替補的強森（Cameron Johnson）分別進帳13分、12分。

© 2021 AFP