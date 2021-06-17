喬治37分16籃板 快艇逆轉爵士系列賽聽牌

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（法新社鹽湖城16日電） 快艇今天靠喬治獨得37分、16籃板帶領，在下半場逆轉，並以119比111後來居上擊敗爵士，以3比2在系列賽「聽牌」。

美國職籃NBA西區頭號種子猶他爵士和第4種子洛杉磯快艇在季後賽次輪前4戰打成2比2平手，今天系列賽關鍵第5戰，快艇雙星之一的雷納德（Kawhi Leonard）因右膝傷勢高掛免戰牌，爵士一哥密契爾（Donovan Mitchell）則帶着腳踝傷勢上陣。

這場比賽的首節，快艇的喬治（Paul George）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）都攻下10分，但爵士靠鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）三分球7投6中攻下18分，以37比36領先。

次節，克拉克森（Jordan Clarkson ）從板凳殺出，單節拿下9分，爵士在他帶領下，上半場65比60保有5 分領先。

下半場比賽，快艇在莫里斯砍進三分球後，69比67 將比分超前，兩隊69比69平手之際，快艇拉出23比13攻勢，一度以92比82領先達兩位數，3節打完反以92比83超前。

末節開打後，爵士兩度將落後縮小到剩下3分差距，但快艇都能及時穩住陣腳，並靠着最後30秒內8罰5中，最終以8分的差距帶走勝利。

快艇的喬治此役有37分、16籃板的雙十成績，兩項數據都是全場最高，莫里斯、傑克森（Reggie Jackson ）分別攻下25分、22分，曼恩（Terance Mann）則有13 分進帳。

今天爵士的鮑格達諾維奇攻下32分，密契爾獲得21 分，戈貝爾（Rudy Gobert）有17分、10籃板的雙十表現，替補的克拉克森貢獻15分，歐尼爾（Royce O'Neale）、殷格斯（Joe Ingles）都有12分進帳。

© 2021 AFP