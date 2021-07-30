喬科維奇年度金滿貫夢碎 東奧只能拚男單銅牌

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（法新社東京30日電） 塞爾維亞世界球王喬科維奇今天意外兵敗東京奧運男子網球4強賽，不敵德國對手茲韋列夫，想達成包辦今年四大滿貫賽冠軍加奧運金牌的「年度金滿貫」夢想已經破滅，只能爭銅牌。

世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）起初打得很順手，搶先奪下第一盤，第二盤也先破對手發球局，不料遭第四種子茲韋列夫（Alexander Zverev）反撲扭轉戰局。

茲韋列夫最後以1比6、6比3和6比1贏得比賽，8月1 日將與俄羅斯的卡察諾夫（Karen Khachanov）爭金牌。

34歲的喬科維奇從未得過奧運金牌，他今年已贏得澳洲公開賽、法國公開賽和溫布頓錦標賽冠軍，若能拿下奧運金牌，再在美國公開賽奪冠，就能成為達成「年度金滿貫」的第一位男球員。先前只有德國女將葛拉芙（Steffi Graf）曾在1988年成就這項壯舉。

不過，24歲的茲韋列夫今天大展身手，擊出30個致勝球，擊敗通常堅不可摧的喬科維奇，讓他締造歷史的希望破滅。

20度在大滿貫賽封王的喬科維奇角逐奧運金牌又一次受挫，他以往最佳成績是在2008年北京奧運獲得銅牌。2012年倫敦奧運時，他在四強賽敗給最後摘金的英國名將莫瑞（Andy Murray），最後空手而回；2016年裡約奧運他更是在首輪就敗給阿根廷好手戴波特羅（Juan Martin del Potro），含淚遭淘汰出局，

喬科維奇這次奧運仍可能贏得不只一面獎牌，除了明天與西班牙對手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）交鋒爭奪男單銅牌，他今晚將與同胞斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）搭檔，在混雙準決賽迎戰俄羅斯的維辛尼娜（Elena Vesnina）與克拉特塞夫（Aslan Karatsev），將力拚再添獎牌。

茲韋列夫在比賽結束時曾安慰喬科維奇，他告訴記者：「我告訴他，他是歷來最偉大的球員。」

茲韋列夫又說：「我為他難過，但他已經贏了20次大滿貫賽冠軍。他是歷來最偉大的球員，他將會贏得最多的大滿貫賽冠軍，但我也很高興自己能晉級決賽。」

© 2021 AFP