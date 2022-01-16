喬科維奇律師團批澳洲 取消簽證不理性且不合理

（法新社墨爾本16日電） 網球巨星喬科維奇的律師團正努力讓他的簽證得以恢復，讓他能留在澳洲，尋求衛冕澳網冠軍，他的律師們今天稱澳洲取消喬科維奇的簽證是「不理性」且「不合理」的。

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距離澳洲網球公開賽在墨爾本球場開打只剩下幾個小時的時間，喬科維奇（Novak Djokovic）強大的法律團隊向澳洲最高法院申請緊急上訴。

這場法律攻防戰將決定本次澳網男單頭號種子，企圖尋求衛冕的喬科維奇能否有機會保住他的冠軍，並成為史上第1位贏得21座大滿貫冠軍的男子球員。

喬科維奇的律師伍德（Nick Wood）企圖系統性推翻澳洲政府的核心論點。澳洲政府主張喬科維奇反疫苗的觀點對公眾來說是有威脅的，除非他被驅逐出境，否則可能導致澳洲的「內亂」。

儘管34歲的喬科維奇未接種疫苗，但伍德堅稱喬科維奇並未企圖獲得「反疫苗者」（anti-vaxxer）的支持，也沒有對該運動伸援。

伍德堅稱，澳洲政府「並不知道喬科維奇目前的想法是什麼」。

澳洲政府的律師羅伊德（Stephen Lloyd）則表示，事實是，疫情爆發至今已兩年時間，喬科維奇都沒打疫苗，且不斷的漠視（防疫）安全措施，其中包括在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應後卻未隔離，這些都足以證實他的想法為何。

羅伊德也指出，喬科維奇抵達澳洲已引發接二連三的抗議。

由3名法官組成的合議庭，將衡量控辯雙方的論點主張，預料在今天，最遲於明天就會做出裁決。

若喬科維奇輸掉官司，他將被驅逐出境，且恐3年不得再次申請澳洲簽證。對34歲的喬科維奇而言，3年踏不進澳洲，可能意味他再也無望於澳網封王。

© 2022 AFP